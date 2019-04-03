Dolar enflasyon sonrası gaza bastı

Dolar enflasyon verisi sonrası 5.60 seviyesini aştı.
Sabah saatlerinde 5.57-5.62 aralığında dalgalandıktan sonra veri öncesi 5.60'da yer alan kur, 5.65 seviyesinde.
Euro/TL ise yüzde 0.10 düşüşle 6.2860'tan işlem görüyor.
Mart ayında TÜFE aylık yüzde 1.03 ve yıllık yüzde 19.71 oldu. Beklenti aylık yüzde 0.85 ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi.
Dün sabah ABD ile F-35'e dair gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmuştu.
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