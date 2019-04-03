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Dolar enflasyon sonrası gaza bastı

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Mart enflasyonu beklentilerin hafif üzerinde gelirken ilk tepkide yatay kalan dolar/TL daha sonra yukarı hareketlendi.
Dolar enflasyon sonrası gaza bastı

Dolar enflasyon verisi sonrası 5.60 seviyesini aştı.

Sabah saatlerinde 5.57-5.62 aralığında dalgalandıktan sonra veri öncesi 5.60'da yer alan kur, 5.65 seviyesinde.

 

Euro/TL ise yüzde 0.10 düşüşle 6.2860'tan işlem görüyor.

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Mart ayında TÜFE aylık yüzde 1.03 ve yıllık yüzde 19.71 oldu. Beklenti aylık yüzde 0.85 ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi.

Dün sabah ABD ile F-35'e dair gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmuştu.

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