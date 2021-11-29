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Dolar, Eroğan'ın açıklamaları sonrası 12,80'i gördü

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Erdoğan 'Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmayacağım' dedi
Dolar, Eroğan'ın açıklamaları sonrası 12,80'i gördü

Güne 12,45 seviyelerinden başlayan dolar kuru gün içinde 12,50- 12,60 arasında seyretmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından 12,80 seviyesini gördü. Dolar ardından 12,67 seviyesine geri çekildi.

Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Faiz oranlarına ilişkin olarak Erdoğan "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem. Çünkü bu benim aynı zamanda değerler silsilesi içindeki yapımdır. Bundan taviz veremem ve vermeyeceğim. Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek." açıklamasını yaptı.

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