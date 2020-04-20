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Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?

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Döviz Kurlarında Bugün (20 Nisan 2020 döviz kurları)
Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?

Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Corona virüsle ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,91 seviyelerinde başladı.

Sterlin/TL 8.61, Euro/TL ise 7,52'de yer alıyor.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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