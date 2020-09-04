Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira? Döviz güne nasıl başladı?
Dolar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi, hisse senetlerinde görülen güçlü düşüşün ardından, G-10 ülkelerinin büyük kısmı karşısında konsolide olurken, haftayı kazançla geçmeye yöneldi.
ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, ABD seansına yükselmesinin ardından, hisse senetlerinin rekor seviyelerden keskin bir düşüş göstermesi ile birlikte fazla değişmedi. Dolar haftalık bazda 3 haftadır süren düşüş sürecini tersine çevirmeye hazırlanıyor.
Volatilite endeksi VIX'te dün görülen güçlü yükseliş, risk para birimlerindeki toparlanmayı sınırlı tutuyor. Paritelerin büyük kısmı Singapur saati ile 10:00 sıralarında kapanış seviyelerinin sadece yüzde 0.1 uzağındaydı.
Tokyo'da Gaitame.com Research Institute'un genel müdürü Takuya Kanda, "Risktan kaçınma eğilimi artıyor" dedi ve "Dolar ve yen güvenli liman alımlarından faydalanıyor" şeklinde görüş bildirdi.
Dolar/yen paritesi fazla değişmeyerek 106.17 seviyelerinde kaldı.
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