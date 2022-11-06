Dolar faizi için dikkat çeken tahmin

ABD Eski Hazine Bakanı Prof. Summers, Fed'in faizi yüzde 6 ya da üstüne çıkarmak zorunda kalması riski olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) bu hafta faizi 75 baz puan daha artırarak yüzde 4’e çekerken, eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Summers, hâlâ güçlü seyreden bir ABD ekonomisi göz önüne alındığında, Fed’in enflasyonu düşürmek için faizi yüzde 6 ya da daha yükseğe çıkarmak zorunda kalması riski gördüğünü söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Summers, beklediğinin bu olmadığını ancak nihai faizin yüzde 6 ya da daha üstünü görmesinin kendisini şaşırtmayacağını dile getirdi.

‘DAHA YAVAŞ AMA DAHA YÜKSEĞE’ MESAJI

Powell, üst üste dördüncü kez aldıkları 75 baz puanlık faiz artışı kararı sonrası yaptığı açıklamada, faiz artış hızının yavaşlayabileceği ancak nihai noktanın önceki beklentileri aşabileceği mesajını vermişti.

“Faiz oranın nihai seviyesi, önceden beklenenden daha yüksek olabilir” diyen Powell, “En yüksek faiz oranı çok belirsiz. Ancak TÜFE ve işgücü verileri bana bunun önceden düşünülenden daha yüksek olacağını gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Powell, yatırımcıları sıkılaştırma adımlarının sona ermediği konusunda uyararak, “Yeterince kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz faiz oranlarına ulaşmadan önce daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz” diye konuşmuştu.

“Faiz artırımlarını sonlandırmayı düşünmek için çok erken” diyen Powell, “Bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda” faiz artışlarının hızını yavaşlatmanın uygun olabileceğini de sözlerine eklemişti.

Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından piyasada faizde zirvenin yüzde 5,10 ile Mayıs 2023’te gerçekleşeceği fiyatlaması öne çıkmıştı.