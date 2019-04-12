Dolar fırladı, sterlin takip etti

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12.04.2019 12:07
Türk Lirası, Türkiye'ye yönelik iç risklerin etkisiyle bu sabah Amerikan Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Bloomberg verilerine göre, güne 5,73 düzeyinden başlayan Dolar/TL kuru 5,80'e kadar yükseldi.
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