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Dolar fiyatı 8 liranın üzerine yükseldi

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,02 seviyesine yükseldi.
Dolar fiyatı 8 liranın üzerine yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,02 seviyesine yükseldi.

Dün, en düşük 7,6990 en yüksek 7,9631 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 7,9442'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 8,0279'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 9,5157'den satılıyor.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.

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