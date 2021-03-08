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Dolar fiyatında ani yükseliş

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,67 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar fiyatında ani yükseliş

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,67 seviyesine kadar yükseldi.

Geçen hafta en düşük 7,2214, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 artışla cuma gününü 7,5303'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe sakin başlamasının ardından sıçrama göstererek saat 12.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 7,6641'den işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 9,0952'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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