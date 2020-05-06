  • BIST 99.046
  • Altın 391,466
  • Dolar 7,1550
  • Euro 7,7206
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Mayıs dolar fiyatları )

» »
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Mayıs dolar fiyatları )
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 7.08 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.08 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7.0607 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1666 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.48 itibarıyla 7.1539 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7454 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7283 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.8724 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.39 yükselişle 100.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0799 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.95-7.15 TL bandının izleneceğini kaydetti.

06052020doviz.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankalar pazartesi günü normal çalışma düzenine geçiyor01 Mayıs 2020 Cuma 15:07
  • Dövizde son durum! (30 Nisan 2020)30 Nisan 2020 Perşembe 09:04
  • Döviz Kurları (29 Nisan 2020)29 Nisan 2020 Çarşamba 08:57
  • Döviz ne kadar? 28 Nisan 202028 Nisan 2020 Salı 10:42
  • Döviz Kurları (27 Nisan 2020)27 Nisan 2020 Pazartesi 09:57
  • Döviz Kurları (24 Nisan 2020)24 Nisan 2020 Cuma 09:05
  • Döviz Kurları (23 Nisan 2020)23 Nisan 2020 Perşembe 09:05
  • IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı22 Nisan 2020 Çarşamba 20:59
  • TCMB koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle faizi 100 baz puan indirdi, dolar/TL yükselişe geçti22 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
  • Amerikan Doları 7 TL'yi buldu...22 Nisan 2020 Çarşamba 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti