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Dolar, güne 6.30'lu seviyelerde başladı

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Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Kur, perşembe günü Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanmasıyla geniş bantta dalgalanmış, cuma günü ise sakin bir seyir izlemişti
Dolar, güne 6.30'lu seviyelerde başladı

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Dolar/TL perşembe günü Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasıyla geniş bantta sert dalgalandıktan sonra cuma günü nispeten sakin bir seyir izlemişti.

YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum sırasında ise 6.13-6.38 bandında dalgalandıktan sonra 6.2655/6.2792'ye gelmişti. Bu sabah saat 07:40'da dolar /TL 6.3290 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 7.4280 seviyelerinde dalgalanırken, sterlin/TL 8.2640 seviyelerinden işlem görüyor

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