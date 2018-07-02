  • BIST 96.792
  • Altın 185,200
  • Dolar 4,6165
  • Euro 5,3765
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Dolar güne gergin başladı 2.7.2018 dolar-euro fiyatı

»
Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayan dolar/TL 4.62 liradan işlem görüyor. Euro ise 5,38 seviyesinde. Borsa İstanbul
Dolar güne gergin başladı 2.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,6190 seviyesinde dengelendi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı.

Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem görüyor.

Saat 09:30 itibarıyla son durum;

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

GÖZLER YARINKİ RAKAMLARDA

Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda. Uzmanlar enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde dolar kurunda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dolar yeniden yükseliyor! Bugün dolar ne kadar (01.06.2018)01 Haziran 2018 Cuma 14:12
  • Dolar gergin başladı! Bugün dolar kaç lira(25.05.2018)25 Mayıs 2018 Cuma 09:20
  • Dövizin ateşi sönmüyor. Dolar ne kadar oldu?24 Mayıs 2018 Perşembe 18:39
  • T.C Merkez Bankası’ndan faiz artırma kararı24 Mayıs 2018 Perşembe 08:23
  • Merkez faiz kartını çekti dolar geriye esnedi... Dolar ne kadar oldu?23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:36
  • Doların 10 yıllık seyri; 1.31'den 4.92'ye23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
  • Dolar neden yükseliyor bomba iddia doğru mu?23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:48
  • Dolar 4,91 TL'yi geçti son durum ne? Dolar ne kadar olacak?23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:39
  • TL kazananlar artık dövizle borçlanamayacak!23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:35
  • Dolar baş döndürdü önce düştü sonra rekor tazeledi (22.05.2018)22 Mayıs 2018 Salı 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti