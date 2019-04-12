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Dolar güne hareketli başladı

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Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervlerindeki düşüşün devam etmesiyle 5.75 seviyesinin aştı. 12 Nisan'da da dolar 5.7485 dolaylarında işlem görüyor.
Dolar güne hareketli başladı

Dolar/TL, genel olarak İstanbul seçimlerindeki belirsizliği ve ABD ile ilişkileri izlerken dün TCMB'nin net rezervlerinde düşüşün etkisiyle yükseldi.

Dün güne 5.68 seviyesinde başlayan dolar öğleden sonra 5.7580 seviyesine kadar yükseldi.

Gelişmekte olan para birimleri dün dolar karşısında yükselirken TL yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS de 19 baz puan artışla 430 seviyesini aştı. 

 

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Bankacılar, swap hacminin ilgili haftada 2.6 milyar dolar arttığını, brüt ve net rezervlere katkı yaptığını söyleyerek, buna rağmen net rezervlerde görülen düşüşün bir bölümünün dış borç ödemesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

12 Nisan günü de dolar kuru 5.7485 ile yukarı yönlü başladı.

Öte yandan uzmanlar TL'nin fiyatlanması konusunda neyin etkili olduğu konusunda tam bir konsensüs içerisinde değil. 

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