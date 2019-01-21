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Dolar haftalar sonra 5.40'ın altına indi dolar 21 Ocak sabahında nasıl uyandı?

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ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ve makro ekonomik gelişmelerin izleneceği yeni haftaya dolar 5.33 seviyesinin altında başladı.
Dolar haftalar sonra 5.40'ın altına indi dolar 21 Ocak sabahında nasıl uyandı?

Yılbaşından bu yana 5.40'ın üzerinde işlem gören dolar 21 Ocak sabahına 5.32 seviyelerinde başladı. Dolar/TL geçen hafta Trump'ın mesajının ardından kasım ayının ardından ilk kez 5.50 üzerini görmüştü. Sonrasında atılan karşılıklı adımlar sonrası kur 5.40'lı seviyelere indi.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısına odaklanan piyasalarda, TL üzerinde bir süredir devam eden faiz indirimi endişesinin yarattığı baskı TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasının ardından son buldu.

İLAVE SIKILAŞMA SÖZ KONUSU
Gerekirse ilave sıkılaşma da yapabileceğini belirten Merkez'in kararı sonrası kur haftayı 5.35 TL'nin altın, 5.32 ile kapattı. Merkez, çarşamba günü PPK özetini açıklayacak.

PİYASALAR NELERİ TAKİP EDECEK?
Piyasalar önümüzdeki dönemde içeride Türkiye-ABD ilişkilerini izleyecek. ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekme sürecinde Ankara ve Washington'un Suriye'de nasıl bir yol izleyeceğine dair görüş ayrılıkları iki ülkeyi Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturulmasına dair müzakerelere taşımıştı.

Bu sabaha karşı yapılan Erdoğan — Trump görüşmesinde Beyaz Saray; Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

ABD'DE PİYASALAR KAPALI
ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak. Piyasalarda izlenecek gelişmeler arasında ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik adımlar, Brexit, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının toplantıları var. ECB, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasaların bir kulağı ise Davos'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda olacak. İşte dolardaki son durum:

Saat 09:36'da kur

Saat 09:06'da dolar, euro ve sterlin

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