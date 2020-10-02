Dolar haftanın son gününde ne kadar?

ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.74 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 9.07 civarında seyrediyor.
ABD'de tarım dışı istihdamın 800 bin artması, işsizlik oranının yüzde 8,4'ten %8,2'ye inmesi bekleniyor.
ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.74 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 9.07 civarında seyrediyor.
ABD'de tarım dışı istihdamın 800 bin artması, işsizlik oranının yüzde 8,4'ten %8,2'ye inmesi bekleniyor.
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