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Dolar haftanın son gününde ne kadar?

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Dolar/TL güne 7.74 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün ABD'de istihdam verileri izlenecek.
Dolar haftanın son gününde ne kadar?

ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.74 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise 9.07 civarında seyrediyor.

ABD'de tarım dışı istihdamın 800 bin artması, işsizlik oranının yüzde 8,4'ten %8,2'ye inmesi bekleniyor.

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