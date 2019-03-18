Dolar haftaya hızlı başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5.4550 liradan, euro 6.1860 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5.4530 liradan alınan dolar, 5.4550 liradan satılıyor. 6.1840 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.1860 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5.4690 lira, euru'nun satış fiyatı ise 6.2070 lira olmuştu.

Türkiye'nin veri gündeminde bu hafta tüketici güven endeksi ve merkezi hükümet bütçe stoku rakamları öne çıkarken, küresel göstergeler açısından daha yoğun bir veri akışı olacak.

Euro Bölgesi ve ABD başta olmak üzere küresel bazda PMI rakamları belli olacak ve FED, ekonomik projeksiyonların açıklanacağı toplantısını 20-21 mart tarihinde gerçekleştirecek.