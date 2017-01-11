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Dolar kaç TL 11.01.2017 dolar kuru için yeni müdahale sinyali

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Dolar kaç TL 11.01.2017 dolar kuru için yeni müdahale sinyali
Dolar kuru bugün yeni bir rekor kırdıktan sonra 3.8957'da dengelendi. Peki dolar ne olur analistlerin tahmini ne? Dolar kuru analizleri son rakamlar.

Dolar bugün güne yeni rekorlarla başladı. Dolar/TL bugün 3.8950'ye kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Dolar/TL, 3,8957 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 3,84 seviyelerinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 3,7987 ile tarihi zirvesini gördükten sonra günü bu seviyelere yakın 3,7980'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında, işlem hacminin düşük olduğu saatlerde 3,8957 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları3,85303,8550
Avro4,07104,0730
Sterlin4,69304,6950
   
ANKARA  
ABD Doları3,84003,8750
Avro4,05004,0900
Sterlin4,63904,7280

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DOLAR NE OLUR ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar/TL'nin 3,84 seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını belirtti. 

Yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın yapacağı konuşmanın ve 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi. 

FINANCIAL TIMES'IN TÜRKİYE VE DOLAR KEHANETİ
Financial Times'da isimsiz olarak yayımlanan Türkiye ve dolar analizi dikkat çekti. "Türkiye'nin kendi kendine olan güven krizi" başlığıyla verilen yazıda, şöyle devam edildi:

"Türkiye, iktidardaki AK Parti'nin başa geldiği 2002'den beri, tam gelişmiş döviz krizine her zamankinden daha yakın görünüyor. Geçtiğimiz 3 ayda lira, dolar karşısında değerinin 5'te birini kaybetti ve yerli yatırımcıların ülkelerinin ekonomisiyle ilgili beklentilerinde güven kaybı yaşandı.

Yazıda Türk lirasının zayıfladığı 2011 ve 2014'ten farklı olarak, bu dönemde asıl endişelerin Türkiye'deki "kötüleşen güvenlik sorunları ve çalkantılı siyaset" olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, 2016'nın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 651 milyon dolara yükseldi.

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