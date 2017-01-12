Dolar kaç TL Euro ne kadar oldu 12 Ocak 2017 dolar kuru yorumları!

Dolar kaç TL Euro ne kadar oldu sorularının yanıtları 12 Ocak 2017 Perşembe canlı dolar kuru verileriyle detaykibris.com'da Dolar/TL bugün 4 liraya yaklaştı peki dolar yorumları ne diyor dolar tahminleri haberimizde.

Dolar/TL'deki yükseliş sürüyor. 12 Ocak 2017 Perşembe günkü canlı dolar kuru açılış verilerine göre Dolar/TL bugün 3.92 lirayı gördü. Dolar dün 3.94 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün Euro fiyatları da yükselişini korudu. Euro/TL, 4,1491'le tarihin en yüksek düzeyine çıktı.

Kur bugün saat 09:52 verilerine göre 3.9221'den işlem görüyor.

TÜRK LİRASI NEGATİF AYRIŞTI

Son dönemde siyasi gelişmeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi Türk Lirası'ndaki kaybın derinleşmesine neden oluyor. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi yüzde 0.4 düşerek 101.42 oldu.

DOLAR YORUMLARI 12 OCAK 2017

Şeker Yatırım'ın bugün için yayınladığı dolar yorumlarına göre Dolar/TL'de 3.85 lira üzerindeki her seviye kritik.

"TCMB’nin Türk Lirası’na müdahalede bulunmaması halinde kurun yükselişinin durdurulamayacağı endişesi Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu endişeyle birlikte TL varlıkları değer kaybetmeye devam etmektedir. Dün 3.9407 seviyesi görülen USDTRY kuru ABD Başkanı Trump’ın basın toplantısı sonrası 3.8494 seviyesine kadar geriledi fakat yine de gün içerisinde görülen en düşük seviye olan 3.7844’e bile ulaşamadı. USDTRY kuru 3.85 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerle birlikte 3.95 psikolojik direnç seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.85 seviyesinin altında 3.60 destek noktası takip edilebilir."

DOLAR 4 LİRAYI AŞABİLİR!

Anadolu Yatırım ise doların 4 lira üzeri seviyeleri görebileceği tahmininde bulunuldu.

"Hızla devam eden TL’deki değer kaybı neticesinde dün 3.9422 seviyelerinin test edildiği USDTRY paritesinde kısa vadeli teknik göstergeler yükselişe işaret etmeyi sürdürüyor. Tüm göstergelerin aşırı alım bölgesine gelmesine rağmen 3.8500 ve 3.8200 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 3,82’nin altına inilmedikçe teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde yükselişe işaret etmeyi sürdürmesi beklenebilir. Bununla birlikte 3.9160 ardından 3.9350 dirençlerinin önemli olduğu USDTRY çiftinde, bu seviyelerin geçilmesiyle 3.9850 ardından 4.0050/4.0250 seviyelerine doğru yükselişin devam edeceği düşünülebilir."

Alan Yatırım'ın bugün için dolar yorumlarında ise 3.80 ve 3.72 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Dün Türk Lirası’nda negatif ayrışma devam ederken, global bazda da doların değerlenme eğiliminin artması sonrası USDTRY paritesinde 3,90 seviyeleri aşıldı. Gün içerisinde Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı %3’ü aşarken, Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Teknik olarak bakıldığında, USDTRY paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin görülebilmesi için 3,8500 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. USDTRY paritesinde yükselişlerin görülmesi halinde 3,9200 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede 3,85 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,80 ve 3,72 destek seviyeleri izlenebilir."