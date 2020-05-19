Dolar, koronavirüs aşısına dair umutların artmasıyla düşüşe geçti

Dolar, salı günü koronavirüsle ilişkili aşı tarafında yaşanan gelişmeler ile risk algısının yükselmesi dolayısıyla büyük para birimlerine karşı düşüşe geçti.

ABD merkezli Moderna şirketinin aşı bulmaya yaklaştığına yönelik haberler ve ülkelerin sokağa çıkma kısıtlamalarını hafifletmeye başlaması, gelişmekte olan ülke para birimlerine, hisse senetlerine ve emtialara ilginin artmasını sağladı.

Moderna, aşıya dair ilk testlerin sonunda deneye katılanların koronavirüse karşı antikor ürettiğini dile getirmişti.

Şirket, böyle gitmesi takdirinde ocak ayına aşının hazır olacağını belirtti.

Reuters'a konuşan Tokyo'daki IG Securities'ten döviz stratejisti Junichi Ishikawa, "Aşıya dair umutların artması ile risk iştahında yükseliş oldu" dedi.

Euro/dolar kuru yüzde 0,9 yükselişle 1,0913 oldu.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 düştü. Dolar/yen paritesi 107,40 seviyesine yükseldi. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 0,71 oldu.

Sterlin ise İngiltere'nin bu yılın sonunda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından gümrük vergilerini indirme planlarını açıklaması sonrasında yükseldi.

Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre bulaşık makineleri, buzdolapları ve Noel ağaçları gibi ürünler 1 Ocak 2021'den itibaren İngiltere'ye vergisiz olarak girebilecek.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1,2268 seviyesinden işlem gördü.

Yeni Zelanda Doları/ABD Doları yüzde 0,8 yükselerek 0,6091 oldu. Avustralya Doları/ABD Doları, Çin ile artan ticaret gerginliğinin etkisine atarak yüzde 0,5 artıda 0,6556'dan işlem gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu Türkiye'de de günlük yüzde 0,23 düşüşle dolar/TL kuru 6,86'ya düştü.