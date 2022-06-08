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DOLAR Kuru 17 TL seviyesini gördü

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DOLAR Kuru 17 TL seviyesini gördü
DOLAR Kuru 17 TL seviyesini gördü

Dolar/TL kurunda hafta başında başlayan yükseliş ivmesi devam ediyor. Kur 17 seviyesini gördü.

Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru yüzde 2'yi aşan yükselişle 17 seviyesinin üzerini gördü. Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi Salı günkü 6 baz puanlık gerilemenin ardından bu sabah yeniden yüzde 3’ün üzerine çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,27 yükselişle 1.235 seviyesinde.

Türkiye'nin risk primi 738 baz puanla 2008'den bu yana en yüksek seviyeden işlem görürken, gösterge faiz de yüzde 25,96 olarak kaydedildi.

Gram altın da Aralık'tan bu yana ilk kez 1.000 lirayı gördü.

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