Dolar kuru bugün kaç lira? Tansiyon düşmüyor

Dolar ve euro kuru dünkü rekorlarının ardından güne yükselişle başladı. Dolarda da euroda da tansiyon hala yüksek. Ateşi bir türlü düşmeyen döviz kuruyla ilgili uzmanlar da temkinli konuşuyor.

Dolar kuru ve euro kuru dün hiç görmediği rakamları gördü. İki para birimi de TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırarken bu sabah da açılış yine yükselişle başladı. Dolar kuru 4.1440 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1288 TL, Sterlin/TL ise 5.8849 TL ile yeni zirvesini gördü. Borsada ise büyük kayıplar yaşandı. 1113 bin ile 115 bin arasında gidip gelen borsa istanbul dün 110 bin seviyelerine indi. Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı cari işlemler dengesine odaklanmıştı. Saat 10.00'da açıklanan rakamlar beklentinin altında gerçekleşti. Ancak dolar ve euronun tansiyonu düşmedi. Dolar 4.15 lirayı aşarak 4.1564 lira ile yeni tarihi rekor düzeye; euro 5.1450 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı

İstanbul serbest piyasada dolar 4,1200 liradan, avro 5,0950 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,1180 liradan alınan dolar, 4,1200 liradan satılıyor. 5,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0950 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1130 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO İÇİN NE TAHMİN EDİLİYOR?

Peki dolar ve eurodaki yükseliş devam eder mi? Yatırımcının kafasında şuanda bu soru var. Uzmanlar döviz kuru için biraz temkinli tahminlerde bulunuyor. Dolarda direnç seviyesi olarak görülen 4,13'ün üzerinin görülmesi halinde doların 4,20'nin üstüne çıkabileceği işaret ediliyor. Yani genel görüş yukarı yönlü fiyatlamanın süreceği yönünde.

İŞTE GÜNCEL YORUMLAR;

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Teknik olarak USDTRY halen kırılgan ancak 4.13 seviyesinden geçen uzun vadeli kanal direncini test etmiş ve bu direncin altında bulunuyor. DolarTL’nin bu seviye üzerine yükselmesi ve yerleşmesi durumunda 4.26 seviyesindeki fibonacci direncini izliyor olacağız. Göstergeler halen yukarı trendi işaret ediyor. Aşağıda en etkili diyebileceğimiz destek 4.0263 seviyesi. Bu seviyenin altına gerileme olmadıkça dolarda ateşin halen sıcak olduğunu söylemek mümkün.

Yusuf Kavak, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Teknik olarak şuan için yukarı tarafta direnç seviyesi vermek anlamsız olacaktır. Ancak yükselen kanal üst bandının üzerinde kalıcılık olup olmayacağı kritik olacaktır. Kanal üst bandının geçilememesi halinde geri çekilmeler görülebilir. (Işık FX)

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – USDTRY, Dolar Kuru Yorumu

USDTRY’de 4,1230 direncinin aşılması ile alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Böylece paritede yukarı yönlü pozitif fiyatlama bir müddet daha sürebilir. (Ahlatcı Yatırım)

Uğur Bozkurt – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

ABD Doları dün, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık bir seyir izlerken, Türk Lirası da negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Türk Lirası, günü ABD Doları karşısında 0.98% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 4.1333 ve 4.1673’de, destek seviyeleri ise 4.0993 ve 4.0654’de bulunmaktadır. (Alan Menkul)