Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 10 Nisan 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL dalgalanmaya devam ediyor. Güne yatay başlamasının ardından dolar/TL, 5,68 civarında alıcı buluyor.

Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,6942'den tamamladı.



Euro/TL de 6,40 civarında işlem görüyor.





Uzmanlar, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.



Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

Saat 14.45'te açıklanacak ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 15.30'da başlayacak basın toplantısı da yatırımcıların odağında olacak. Fed'in toplantı tutanakları ise saat 21.00'de yayımlanacak.



Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğine işaret eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.