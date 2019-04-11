Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL dalgalı seyrini sürdürüyor.
Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,6942'den tamamladı.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,70 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,41 seviyesinde işlem görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı reform paketinin ardından bundan sonra uygulamaları izleyecek olan piyasada, İstanbul seçimlerine ilişkin karar bekleniyor.
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