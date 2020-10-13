Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Küresel piyasalarda bugün karışık bir seyir yaşanıyor. ABD borsalarındaki dünkü güçlü kapanışların ardından ABD vadelileri yatay seyrediyor.

Yurt içi piyasaların bugünkü veri takviminde ise sanayi üretim endeksi bulunuyor. Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra yataya geçen dolar ve euro bu sabah da sakin. Dolar/TL 7,90; euro/TL ise 9,32'den el değiştiriyor.

ABD DÜN BORSALARI NEDEN YÜKSELDİ?



Washington'daki corona virüs mali canlandırma paketiyle ilgili görüşmelerin durması sonrası Trump yönetiminin Kongre'ye daha basit bir mali destek paketi geçirmesi için çağrıda bulunmasıyla yatırımcıların mali destek planı beklentileri canlı kaldı. Dün Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasına göre, Cumhuriyetçi senatörler Başkan Trump'ın corona virüs mali paketi konusundaki taleplerini yerine getirmeye hazırlar.

Uzmanlar, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi, Covid-19 aşısı ve jeopolitik gelişmelerin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesin'de ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.



Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerine yer verdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısı yayımlanacak.