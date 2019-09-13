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Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro- sterlin kaç TL? 13 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL,  haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

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