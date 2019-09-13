Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.
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