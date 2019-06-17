Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 17 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Yeni haftanın ilk günübde bankalararası piyasada dolar, 5,91 liranın üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6, 64 civarında yer alıyor.

İHRACATÇILARA KAMBİYO VERGİSİ MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e düşürdü. Karara ilişkin TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığı açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, bugün TÜİK tarafından mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistiklerinin takip edileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BASKILARINA DİRENECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Fed'in bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarında indirim yönündeki ABD Başkanı Trump'kan ve bazı piyasa katılımcılarından gelen baskıya direneceği öngörülüyor.



Bununla birlikte Fed'in bu yıl içinde bir faiz indirimine gidilmesinin zeminini oluşturacak mesajlar vereceği de düşünülüyor.



FOMC karaları ve Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.