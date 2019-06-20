Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 20 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sinyali vermesiyle 5,80'in altına geriledi.



Bankalararası piyasada dolar, 5,78 civarında hareket ediyor. Dolar dün karar öncesi 5,90'ın altında hareket ediyordu.



Dün faizde değişikliğe gitmeyen Fed, faiz indirimlerine gelecek ay kadar erken hazır olduğu sinyali verdi.

Fed politika yapıcılarının birçoğu, yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümlerini yaklaşık yüzde 0.5 puan düşürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell diğer politika yapıcıların da faiz oranlarının düşürülmesi için daha güçlü gerekçeler gördüğünü söyledi.



Euro/TL de 6,50'nin hemen altında seyrediyor.

İstanbul seçimlerini bekleyen piyasalarda ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.