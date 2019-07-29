Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,70'in altında hareket ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 5,70 seviyelerinde seyreden kur bankalararası piyasada 5,67 civarında seyrediyor.
Euro/TL 6,30 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar çarşamba günü enflasyon raporunu takip edecek. TC Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.
Yine çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.
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