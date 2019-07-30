  • BIST 103.373
  • Altın 256,554
  • Dolar 5,5911
  • Euro 6,2270
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? 30 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de sakin seyir görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,61 seviyesinde hareket ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası geçen hafta 5,70 civarında seyreden kur, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Dolar dün 5,60'lı seviyelere indi.

Euro/TL de 6,25 seviyesinde işlem görüyor.
 

mrl.png


GÖZLER TC MERKEZ BANKASI VE FED'DE

Piyasalar yarınki enflasyon raporunu takip edecek.  TC Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek. 

Yarın yine ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası faiz indirdi25 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
  • Döviz kurları güne nasıl başladı? (25 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)25 Temmuz 2019 Perşembe 09:13
  • Döviz kuru bugün ne kadar? (24 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (23 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)23 Temmuz 2019 Salı 09:33
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:18
  • Sterlin anlaşmasız Brexit ihtimaliyle 2 yılın düşüğüne geriledi19 Temmuz 2019 Cuma 10:21
  • Döviz kurları güne nasıl başladı? (18 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)18 Temmuz 2019 Perşembe 09:30
  • S-400 krizi doların seyrini değiştiriyor! İşte son durum17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (16 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)16 Temmuz 2019 Salı 09:20
  • Dolar/TL dalgalı seyrini koruyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti