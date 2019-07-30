Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 30 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL'de sakin seyir görülüyor.



Bankalararası piyasada dolar 5,61 seviyesinde hareket ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası geçen hafta 5,70 civarında seyreden kur, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Dolar dün 5,60'lı seviyelere indi.



Euro/TL de 6,25 seviyesinde işlem görüyor.





GÖZLER TC MERKEZ BANKASI VE FED'DE



Piyasalar yarınki enflasyon raporunu takip edecek. TC Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.



Yarın yine ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.