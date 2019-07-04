Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 4 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6147 lira alış fiyatı, 5,6210 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3466 lira alış fiyatı, 6,3495 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Dolar, 4 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6147 lira alış fiyatı, 5,6210 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3466 lira alış fiyatı, 6,3495 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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