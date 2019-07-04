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Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 4 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 4 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6147 lira alış fiyatı, 5,6210 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,3466 lira alış fiyatı, 6,3495 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

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