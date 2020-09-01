  • BIST 1.079
  • Altın 471,183
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8084
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Dolar kuru güne yükselişle başladı! 1 Eylül Salı dolar ne kadar?

» »
İSTANBUL Kapalıçarşı'da dolar 7,3440 liradan, euro ise 8,8060 liradan güne başladı.
Dolar kuru güne yükselişle başladı! 1 Eylül Salı dolar ne kadar?

Haftaya yatay yönü seyirle başlayan dolar TL kuru yatay düzlemdeki ilerleyişini 1 Eylül Salı günü de sürdürüyor.

ekran-resmi-2020-09-01-09-7jz7.png

7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan, 8,8040 liradan alınan euro ise 8,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.

Fed'in açıklaması 

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını belirtti. Fed’den gelen açıklama dünya piyasalarında dolarda değer kaybına yol açtı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde son durum (24 Ağustos 2020)24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:51
  • Dövizde son durum? 22 Ağustos 2020 Cumartesi22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
  • Piyasa doğal gaz keşfine şüpheci baktı: Enerji hisseleri sert düştü21 Ağustos 2020 Cuma 22:03
  • Döviz Kurları (21 Ağustos 2020)21 Ağustos 2020 Cuma 08:40
  • Döviz Kurları (20 Ağustos 2020)20 Ağustos 2020 Perşembe 08:48
  • Döviz Kurları (19 Ağustos 2020)19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:33
  • 1 Sterlin 9,80 TL18 Ağustos 2020 Salı 19:48
  • Altın, "jeopolitik gerilim" ile tekrar 2,000 doların üzerinde18 Ağustos 2020 Salı 13:06
  • Moody’s: Küresel ticaret toparlanma belirtileri gösteriyor18 Ağustos 2020 Salı 09:35
  • Döviz kurları (18 Ağustos 2020)18 Ağustos 2020 Salı 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti