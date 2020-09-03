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Dolar kurundan yeni rekor

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Dolar kurundan yeni rekor
Dolar kurundan yeni rekor

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4313 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,4313’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 8,8004’ten satılıyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1835 seviyesinde dengelendi.

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