Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Kasım dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.45 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.15 TL'de bulunuyor.

Dün gerçekleşen Hazine ihalesi sonrası tahvil faizleri gerilerken, dolar kuru yönünü aşağı çevirerek yeni güne 5.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4554 TL'yi görürken, saat 08.53 itibarıyla 5.4676 TL'de bulunuyor. 6.1290 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1502 TL'de hareket ediyor.

Hazine bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasadan 1.96 milyar TL borçlanırken, tahvil faizlerindeki gerileme devam etti. Dolar kuru ise yönünü aşağı çevirdi.

SaatSatışAlış

ABD Doları 09:30 5,47105,4654

Euro 09:30 6,15426,1468

İngiliz Sterlini 09:30 7,05267,0401

İsviçre Frangı 09:30 5,42175,4127

Suudi Arabistan Riyali 09:31 1,46041,4531

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 97.38 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise 1.1240 seviyelerinde hareket ediyor.