Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Kasım dolar fiyatları )

Dün gerçekleşen Hazine ihalesi sonrası tahvil faizleri gerilerken, dolar kuru yönünü aşağı çevirerek yeni güne 5.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4554 TL'yi görürken, saat 08.53 itibarıyla 5.4676 TL'de bulunuyor. 6.1290 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1502 TL'de hareket ediyor.
Hazine bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasadan 1.96 milyar TL borçlanırken, tahvil faizlerindeki gerileme devam etti. Dolar kuru ise yönünü aşağı çevirdi.
SaatSatışAlış
ABD Doları09:305,47105,4654
Euro09:306,15426,1468
İngiliz Sterlini09:307,05267,0401
İsviçre Frangı09:305,42175,4127
Suudi Arabistan Riyali09:311,46041,4531
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 97.38 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise 1.1240 seviyelerinde hareket ediyor.
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