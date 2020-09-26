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Dolar neden yükselir ve neden düşer?

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Türk lirası karşısında dolar, neye göre yükselip neye göre düşüyor? Açıklaması haberimizde
Dolar neden yükselir ve neden düşer?

Nasıl ki bir ürün ya da malın değeri, piyasadaki arz-talep dengesine bağlıysa dolar da aynı şekilde. en nihayetinde dolar da insanların değer biçtiği bir kağıt parçası/meta. finansal piyasalarda dolar arzı sabitken dolara olan talep fazlaysa doların fiyatı artıyor, talep azsa doların fiyatı düşüyor. ya da diğer bir deyişle dolar talebi sabitken piyasada dolar arzı arttığında doların fiyatı düşer, dolar arzı azaldığında ise doların fiyatı artar.

Kısacası, doların fiyatı artıyorsa bu demektir ki o ülkede dolara sahip olmak isteyenlerin sayısı artıyor demektir. Ne kadar çok dolar alınırsa piyasada o kadar az dolar olacak ve doların fiyatı artacaktır. Peki bu durum hep böyle olmak zorunda mı? Tabii ki değil; insanlar dolar alıp kullanırken piyasaya bu alınan miktardan daha fazla dolar giriyorsa doların fiyatı artmaz

Peki bir ülkeye nasıl dolar/döviz girer? uluslararası yatırımcılar yatırım yaparsa, ihracat yaparsan ve turizm gelirin olursa... bu noktada da siyaset işin içine fazlasıyla giriyor. yabancı yatırımcıların yatırım yapması için ülkede güven ortamı ve siyasi istikrar olması gerekiyor. dış ilişkiler, turizm sektörünü direkt olarak etkileyebiliyor. 

Nasıl ki bir ürün ya da malın değeri, piyasadaki arz-talep dengesine bağlıysa dolar da aynı şekilde. En nihayetinde dolar da insanların değer biçtiği bir kağıt parçası/meta. Finansal piyasalarda dolar arzı sabitken dolara olan talep fazlaysa doların fiyatı artıyor, talep azsa doların fiyatı düşüyor. Ya da diğer bir deyişle dolar talebi sabitken piyasada dolar arzı arttığında doların fiyatı düşer, dolar arzı azaldığında ise doların fiyatı artar.

Kısacası, doların fiyatı artıyorsa bilin ki o ülkede dolara sahip olmak isteyenlerin sayısı artıyor demektir. Ne kadar çok dolar alınırsa piyasada o kadar az dolar olacak ve doların fiyatı artacaktır. Peki bu durum hep böyle olmak zorunda mı? Tabii ki değil; insanlar dolar alıp kullanırken piyasaya bu alınan miktardan daha fazla dolar giriyorsa doların fiyatı artmaz

Peki bir ülkeye nasıl dolar/döviz girer? Uluslararası yatırımcılar yatırım yaparsa, ihracat yaparsan ve turizm gelirin olursa... Bu noktada da siyaset işin içine fazlasıyla giriyor. Yabancı yatırımcıların yatırım yapması için ülkede güven ortamı ve siyasi istikrar olması gerekiyor. Dış ilişkiler, turizm sektörünü direkt olarak etkileyebiliyor. Örneğin, rusya ile yaşadığımız kriz sonrası turizm sektörünün girdiği sıkıntı. Ya da katma değerli üretim yapmayıp sürekli dışa bağımlı bir ülke haline gelirsen de dolar düzenli olarak artıyor.

Elbette FED ve diğer ülke merkez bankalarının faiz kararları, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notları, enflasyon beklentisi, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durum gibi diğer etmenler de doların yükselip düşmesinde etkili oluyor ancak gün sonunda yukarıda bahsettiğimiz arz-talep dengesi bu konunun temel nedeni diyebiliriz. Yani ekonomik olarak ne kadar iyi durumdaysan para birimin de dolar karşısında o kadar değerli.

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