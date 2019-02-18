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Dolar neden yükseliyor daha da artar mı? 18 Şubat kur rakamları

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Dolar neden yükseliyor daha da artar mı? 18 Şubat kur rakamları..Güne 5.30'un altında başlayan dolar saat 12.00'ı bulmadan bu sınırı aştı ve kur 5.31'e kadar ulaştı, euro ise 5.98'lerde...
Dolar neden yükseliyor daha da artar mı? 18 Şubat kur rakamları

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen a-euro/dolar paritesi, yeni haftada yükselişte. 

5.29'dan yeni haftaya başlayan dolar kuru 5,31 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL de 6,00 civarında seyrediyor. Dolar geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerilemişti. 

Dolar ne kadar yükselir? 
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Doları ne etkiliyor? 
Bu hafta piyasaları etkileyen FED olacak. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları açıklanacak. Fed'in 29-30 Ocak toplantısının tutanaklarının satır aralarında para politikasının ipuçları aranacak.

Dolar kuru saat 13.00 rakamları

Dolar kuru saat 12.00 rakamları

dolar kuru saat 12.00 rakamı

Saat 08:39'da dolar, euro ve sterlin

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