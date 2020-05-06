Dolar neden yükseliyor, yabancı yatırımcı TL'deki değer kaybı için ne diyor?

Türk Lirası üzerindeki satış baskısı yeniden artmış durumda. Dolar/TL kuru 7,19 seviyesini aşarak, Ağustos 2018'de gördüğü rekor seviyelere yaklaştı.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ise yılbaşından bu yana yüzde 20 seviyesine ulaşmış durumda.

Piyasaların bugün yakından takip ettiği bir diğer konu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferans oluyor.

Citigroup ile Societe Generale tarafından organize edilen ve basına kapalı gerçekleşen telekonferans görüşmesine katılan yatırımcılar, Albayrak'ın swap görüşmelerinin devam ettiğini ve birden fazla anlaşma yapılabileceğini söylediğini aktardı.

Edinilen bilgiye göre Albayrak, Türk ekonomisinin 2020'yi büyüyerek kapatmasını beklediklerini ifade ederek, hem bankaların hem de özel sektörün döviz borçlarının tamamına yakınını rahat bir şekilde çevirdiklerini vurguladı.

Albayrak, Türkiye'nin rezervlerinin yeterli seviyede olduğunu ve dalgalı kur rejiminin süreceğini belirtti.

Ancak Albayrak'ın açıklamaları, lira üzerindeki satış baskısını hafifletmedi. Bloomberg verilerine göre, telekonferans boyunca dolar/TL kuru 7.17-7.19 bandında hareket etti.

Liraya neden satış geliyor?

Lirada son dönemde artan değer kaybının arkasında, hükümetin para birimini desteklemek için Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini kullanma stratejisinin yarattığı kaygılar önemli rol oynuyor.

Reuters haber ajansı, bu stratejinin yabancı yatırımcılar tarafından sorgulanır hale geldiğini ifade ediyor.

Ajansın haberinde, Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin yılbaşından bu yana 40 milyar dolar seviyesinden 25 milyar dolara gerilediği hatırlatılıyor.

Merkez Bankası'nın swap işlemleri yoluyla kamu bankalarına döviz desteği verdiği ve kamu bankalarının da döviz satıp TL alarak Türk Lirası'nın değerini desteklediği ifade ediliyor.

Ülkenin 12 ay içerisinde ödenmesi gereken döviz cinsi borcunun da 170 milyar dolar olduğunu hatırlatan Reuters, azalan döviz rezervi ve yüklü döviz borcunun TL üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan North Varlık Yönetimi şirketinden Gelişen Piyasalar Portföy Yöneticisi Peter Kisler, Türkiye'nin uygulamaya çalıştığı strateji için "Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan faizleri düşük tutup diğer yandan kuru dengede tutmaya uğraşıyorlar. Tüm bunları Merkez Bankası rezervleri düşük seviyelere inmişken başarmaya çalışıyorlar" diyor.

Kisler, "TL konusunda daha da karamsar olmamamın tek nedeni, ABD Merkez Bankası Fed ile hâlâ bir swap anlaşması olması ihtimali" diyor.

Bakan Albayrak: Swap anlaşması konusunda iyimserim

TCMB ve ABD Merkez Bankası (Fed) arasında kısa vadeli döviz likiditesi sorununun çözülmesi için bir süredir olası bir swap anlaşması için görüşmeler yürütülüyor.

Olası bir swap anlaşması durumunda TCMB, elindeki TL'yi Fed'e verip karşılığında ABD Doları alabilecek. Ancak bu görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmış değil.

Bakan Albayrak telekonferansta, swap konusunda G20 ülkeleri ile görüştüklerini ve sonuçlandırılması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Albayrak, görüşmeler tamamlandıkça açıklama yapılacağını ve birden fazla anlaşmanın yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Albayrak ayrıca IMF ile stand-by anlaşması için görüşme yapmadıklarını vurguladı.

Reuters'a konuşan adını açıklamayan bir bankanın hazine birimi yöneticisi de ülkedeki döviz likiditesi sorununa dikkat çekerek 'sistemin yeni bir döviz enjeksyonuna ihtiyacı var' diyor ve koronavirüs salgını sonrası alınan sokağa çıkma sınırlaması tedbirlerinin gevşetilmesiyle döviz girişinin de bir miktar canlanacağının umulduğunu ifade ediyor.