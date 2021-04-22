Dolar nisan ayının en yüksek seviyesine yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,36 seviyelerine ulaştı.
Dün en düşük 8,09 ve en yüksek 8,20 seviyelerini gören dolar/TL, günü 8,1789'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2 artışla 8,3459'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2 yükselişle 10,0550'den satılıyor.
Dolar endeksi, yeniden 91 sınırının üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 değer kazancıyla 91,03 seviyelerinde bulunuyor.
Sterlin:11.62 TL
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