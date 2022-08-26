Dolar Rekor Kırdı

Dolarda yükseliş sürüyor.
Dolar/TL gün içi en yüksek 18.21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.
Dolar geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,41'i görürken, bu zirveye de yeniden yaklaşılıyor.
Euro ise 18.18, Sterlin de 21.51'den işlem görüyor.
Dolarda yükseliş sürüyor.
Dolar/TL gün içi en yüksek 18.21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.
Dolar geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,41'i görürken, bu zirveye de yeniden yaklaşılıyor.
Euro ise 18.18, Sterlin de 21.51'den işlem görüyor.
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