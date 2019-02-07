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Dolar, 'S-400'le yükseldi

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Dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma nedeniyle 5.26 seviyesini aşan dolar/TL, ABD’li bir yetkiliye dayandırılan ‘S-400’ haberinin ardından 5.2760 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar, 'S-400'le yükseldi

NTV’de yer alan habere göre, ABD’li üst düzey yetkili Rusya’dan alınan S-400’ler ve müzakereleri devam eden Amerikan Patriot hava savunma sistemini değerlendirerek, “Türkiye’nin S-400 satın alması F35 projesindeki katılımını tehlikeye atar, Patriot satışı için süreç son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır” diye konuştu.

Bu sabah güne 5.22’li seviyelerde başlayan dolar/TL gün içinde genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Dolar/TL haftanın en yükseği olan 5.2760’a kadar yükselirken, TL’nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 1’i aştı. TL bugün benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, Güney Afrika randı ve Brezilya realindeki kayıplar yüzde 0.5 civarında kaldı.

Dolar/TL saat 16.20’de 5.2640 seviyesinde bulunuyor.

 

 

Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonda ‘ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceği’ ve veri odaklı bir para politikası izleneceğine yönelik mesajlarıyla düşüş eğilimine giren dolar kuru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında ‘sabırlı’ olacağı söylemiyle birlikte düşüşünü hızlandırmıştı.

Amerika satışa izin vermişti

Türkiye’nin hava savunma füze sistemi satın alma sürecinde Rusya’nın ürettiği S400’leri alma kararına karşılık ABD ve NATO, S-400’lerin NATO savunma sistemlerine entegre edilemeyeceği ve Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını satışına engel teşkil edebileceği uyarısında bulunuyordu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı aralık ayında Türkiye’ye 3.5 milyar dolar tutarında Patriot hava ve füze savunma sisteminin muhtemel satışına izin vermişti.

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