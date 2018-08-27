Dolar saat 13.00'da 6.20'i devirdi Euro da 7.22'i geçti neden yükseliyor?

Dolar kuru aniden yükseldi ve saat 13.00 itibariyle 6.20'nin üstüne çıktı. Euro da fırladı ve 7.22'yi gördü. Altın fiyatları son 10 günün en yüksek seviyesini görürken gram altınan fiyatı saat 13.00 itibariyle 240 lira oldu.

Dolar dünyada son 3.5 haftanın en düşük düzeyine inerken Türkiye'de yine tırmanışta. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liraya kadar çıkan dolar kuru bu sabah 6 lira seviyelerinden işleme başlamıştı. Ancak gün ortasına doğru kur aniden yükseldi. Saat 12.00'da 6.15'i deviren dolar 1 saat içinde 6.20'yi buldu. Altın fiyatları da fırladı ve gram altının satış fiyatı saat 13.00 itibariyle 240 lira oldu.

Saat 13.00 dolar ve euro fırladı : Dolar kuru 1 saat içinde 6.20'nin üstüne çıktı. Doların satış fiyatı 6.21'i bulurken euro da 7.22 lira oldu.

Saat 12.00 dolar - euro kuru : Dolar kuru saat 12.10 itibariyle 6.16 liradan satılıyor. Güne 6.99'dan başlayan Euro'nun satış fiyatı da 7.16 lirayı gördü.



Dolar ve Euro'nun saat 09.00 rakamı:

20 Ağustos Pazartesi günü kapanışında doların satış fiyatı 6,1230 lira, avronun satış fiyatı ise 7,000 lira olmuştu. Dolar bayramdan sonraki ilk haftaya 6.01 liradan, euro ise 6.99 liradan başladı.

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.

Altın fiyatları en yükseği gördü: Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 238 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altının fiyatı saat 12.20 itibarıyla 238 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını da 1.606 liradan satılıyor.

BORSA İSTANBUL 90 BİN SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul haftanın ilk gününe 90 bin seviyesinden başladı. Bayram tatili öncesi borsa 88 bin seviyesini gören borsa 20 ağustos cuma günü kapanışı 90 bin seviyesinden yapmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bayram tatili öncesi dolardaki gerilemeyle birlikte düşüşe geçen altın fiyatları haftanın ilk gününde sakin. 400 TL'nin üstüne çıkan çeyrek altın 392 liradan işlem görürken, gram altın bugün 237 lira. Cumhuriyet altını ise Kapalıçarşı'da 1599 lira.