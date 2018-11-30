Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Geç piyasada dolar/TL 5.15 üzerine çıktı. Piyasaların G-20 görüşmelerini takip ettiği 30 Kasım gününde dolar 5.15 TL'nin hafif üzerine güne başladı.
Dolar/TL'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla hız kazanan gerileme sonrası kur 5.1350 seviyesine kadar devam ederken, TL dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi konumuında.
FED tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunda hafif yükseliş görülse de 5.15 bandındaki seyir devam ediyor. Ayın son gününde, 30 Kasım sabahı döviz kurlarında dolar 5.1586, euro 5.8839 TL'de, sterlin ise 6.6071 seviyesinde
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