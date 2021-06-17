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Dolar / TL 8,70'i geçti
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Para Borsa
17.06.2021 19:34
Dolar / TL 8,70'i geçti
Döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor.
Dolar TL 8,70'i geçmiş durumda.
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