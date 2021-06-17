  • BIST 1.414
  • Altın 496,214
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Dolar / TL 8,70'i geçti

» »
Dolar / TL 8,70'i geçti
Dolar / TL 8,70'i geçti

Döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor.

Dolar TL  8,70'i geçmiş durumda.

doviz-022.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sterlin 12'nin Altında11 Haziran 2021 Cuma 11:31
  • Küresel piyasalar 'gevşek politika' beklentisiyle pozitif11 Haziran 2021 Cuma 09:28
  • Rusya'dan dolara ilk karşı hamle: 5 milyar dolar, yuan ve euro'ya çevrildi10 Haziran 2021 Perşembe 18:25
  • Bitcoin’de yatay seyir sürüyor07 Haziran 2021 Pazartesi 11:33
  • Döviz kurlarında dikkat çeken hareketlilik!03 Haziran 2021 Perşembe 19:42
  • Türkiye'de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı: TÜFE yıllık yüzde 16,59 olarak gerçekleşti03 Haziran 2021 Perşembe 10:43
  • Döviz kurlarında yukarı doğru hareketlilik devam ediyor02 Haziran 2021 Çarşamba 08:27
  • Türkiye'de TL mevduata stopaj indirimi Temmuz sonuna kadar uzatılıyor01 Haziran 2021 Salı 12:59
  • Türkiye ilk çeyrekte Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:29
  • İşte kripto para düzenlemesindeki detaylar: Vergi ve sermaye şartı geliyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti