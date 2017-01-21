Dolar, Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk gününe nasıl başladı?

Petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü...

ABD Başkanı Donald Trump'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmanın ardından dolar düşeşe geçti. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın, ABD Kongresi'ndeki törende yemin ederek yaptığı ilk resmi konuşmanın ardından New York borsasında kayıplar, ABD dolarında düşüş görüldü. Dolar/TL paritesi 3.76 seviyesinde işlem görürken Euro ise 4.03 liradan satılıyor.

Trump'ın konuşmasının ardından Amerikan doları diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Yemin töreninin ardından dolar/TL paritesi yüzde 1.4 düşüşerken dolar/Euro paritesi 0,9354-0,9370 bandına, dolar/sterlin paritesi 0,8099-0,8112 aralığına kadar geriledi.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası'nın son günlerde aldığı likidite önlemleri dolardaki yükselişi frenlese de kur yeniden 3,80 seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'ta yapacağı faiz toplantısında alacağı kararlar kurdaki yönde belirleyici olacak.

Piyasalar ayrıca 27 Ocak'ta Fitch'ten gelecek not değerlendirmesini de bekliyor.