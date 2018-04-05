Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte dolar için günün tahmini

Dolar kurundaki yükseliş devam ediyor. Dün yeniden psikolojik eşik olarak adlandırılan 4 TL sınırını aşan dolar güne yükselişle başladı. Bugün ise tüm zamanların rekoru geldi. Euro 4,93 seviyelerinde.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4 TL'nin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Dolar kuru, 4.0436 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro kuru 4.96 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklama ve gelişmelerle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 4,0274'e yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,9990'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru 4.0436 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL saat 12.01 itibarıyla 4.0424 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9636 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9616 TL'de hareket ediyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Dün Türk lirasının dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybettiği ve gelişen ülke para birimlerindeki satıcılı seyre öncülük ettiği görüldü. Yüksek enflasyona yönelik endişeler ile birlikte baskı altında kalan Türk lirası, USDTRY paritesinin dün itibariyle 4,0270 seviyesi üzerini test etmesine neden oldu. Bununla birlikte tahvil piyasasında da satışlar görülüğünü ve 10 yıllık tahvil faizinin %12,71 ile 23 Mart’ta bu yana en yüksek seviyesine çıktığını gördük. Bunun yanı sıra, ABD’de öğle saatlerinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ADP Özel Sektör istihdam verisinin ardından yükselişini hızlandıran ve 90 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksi de kurdaki yükselişte etkili oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 4 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izleyen USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3.99 – 4.02 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz.

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından kurun bu hafta yapacağı haftalık kapanış (yani yarınki piyasa kapanışı) oldukça önemli olacak. Kurun haftalık kapanışını 4,0150 seviyesi üzerinde yapması durumunda, önümüzdeki hafta itibariyle 4,00 – 4,05 bandını yeni hareket aralığı olarak belirlediğini görebiliriz.

Oyak Yatırım – Dolar Kuru Teknik Notu

USDTRY güçlenme için 3.9840 destek kırılmalı…Tüfe Bazlı Reel Kur Endeksi 83.42 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde. Yabancı yatırımcılar BİST’de geçtiğimiz ay 377mn dolarlık net satış gerçekleştirdi. ABD’de özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzeride gelirken, piyasalarda yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bekleniyor. USDTRY’de 3.9840 seviyesi kırılmadığı sürece teknik olarak zayıf görünüm korunacaktır.

Serkan İşlek, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Teknik olarak bakacak olursak; şuan için 3.9780 destek bölgesi üzerinde kalıcılık arayan kurda bunun gerçekleşmesi halinde yeni rekorlar görülebilir. 3.9780 altı kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktalarımız 3.9725, 3.9675 ve 3.9540 seviyelerinde bulunmakta.(Işık FX)

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – USDTRY, Dolar Kuru Yorumu

USDTRY’de meydana gelen ani yükselişlerin 4,0120 seviyesi üzerine tırmanması halinde yükselişlerin devamını görebiliriz. 4,0250 direnci ise bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkıyor. (Ahlatcı Yatırım)