  • BIST 1.176
  • Altın 493,604
  • Dolar 8,0482
  • Euro 9,5158
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

Dolar ve altından rekor üstüne rekor!

» »
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 493,23 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Dolar ve altından rekor üstüne rekor!

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 487,1 liradan tamamladı.

Geçen hafta en düşük 7,7808 en yüksek 7,9796 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,4 artışla 7,9652'den tamamladı.

Bu sabahtan itibaren ise kurlar rekorlarını tazeledi

Güncel durum işe şöyle

Gram Altın:493,49

 
USD8,0662  
EUR9,5380  
GBP10,5435

 

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi - Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?24 Ekim 2020 Cumartesi 08:37
  • 23 Ekim Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!23 Ekim 2020 Cuma 09:20
  • Döviz Kurları - (23 Ekim 2020 Cuma)23 Ekim 2020 Cuma 08:35
  • Faiz kararı sonrası dolar, euro ve sterlin tarihi zirvelerini yeniledi22 Ekim 2020 Perşembe 15:31
  • Merkez Bankasının kararı sonrası dolar ani yükselişe geçti!22 Ekim 2020 Perşembe 14:13
  • Faiz kararı öncesi dolardan ani düşüş22 Ekim 2020 Perşembe 13:55
  • 22 Ekim 2020 - Altın fiyatları DÜŞÜŞTE! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?22 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • Yurt İçi Piyasalar Merkez Bankası Faiz Kararını Bekliyor22 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • PPK toplantısı ardından faiz kararı açıklanacak22 Ekim 2020 Perşembe 09:05
  • Reuters: Erdoğan ve Türk Lirası, Biden riskiyle karşı karşıya22 Ekim 2020 Perşembe 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti