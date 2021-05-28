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Dolar ve avro haftayı rekorla kapattı

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Dolar ve avro haftayı rekorla kapattı
Dolar ve avro haftayı rekorla kapattı

Dolar ve avroda haftanın ikinci yarısından itibaren başlayan yükseliş, cuma günü de devam etti.

Dolar gün içinde 8,61’i gördükten sonra kapanışı 8,58 bölgesinden yaptı.

Avro ise öğle saatlerine doğru 10.47’i gördükten sonra kapanışa doğru 10.45’e çekildi.

Avro/TL hafta başında 10,23, dolar/TL ise 8,40 seviyesinden işlem görüyordu. Böylece TL’de pazartesinden bu yana kayıp yüzde 3’e yaklaşmış oldu.

 

TL’nin diğer para birimlerinden negatif ayrışmasında enflasyona dair soru işaretleri, iç siyasi gündem etkili. Haziranda şirketlerin borç geri ödemesi için dolar talebinin artmasının da kuru yukarı taşıdığı belirtiliyor.

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