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Dolar Ve Euro Piyasası Dalgalı Seyrediyor

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Dolar/TL, dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşamasının ardından bugün 8,2449'dan işlem görüyor.
Dolar Ve Euro Piyasası Dalgalı Seyrediyor

 Dün yüzde 5 oranında düşüş yaşayan Euro/TL Bugün 9,7667'den satılıyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla 8,0014 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de son 2 yılın en sert düşüşü görüldü. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 azalışla 8,0542'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 8,2449'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1840 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 13,2'ye gerilediğini hatırlattı.

Yurt dışında, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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