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Dolar ve Euro uçtu, altından yeni rekor geldi!

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ABD'deki seçimlere odaklanan piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,47 TL'den, Euro/TL 9,96 TL'den, Sterlin/TL ise 10,99'dan işlem görüyor. Gram altın 520 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 40,45 dolar seviyesinde.
Dolar ve Euro uçtu, altından yeni rekor geldi!

ABD'deki seçimlere odaklanan piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,47 TL'den, Euro/TL 9,96 TL'den, Sterlin/TL ise 10,99'dan işlem görüyor. Gram altın 520 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 40,45 dolar seviyesinde.

ABD'deki seçimlere odaklanan piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,47 TL'den, Euro/TL 9,96 TL'den, Sterlin/TL ise 10,99'dan işlem görüyor. Gram altın 520 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 40,45 dolar seviyesinde.

Onsu 1.908 dolardan fiyatlanan altının gramı 515/520, çeyrek altın 836/853, Cumhuriyet altını ise 3.440/3.476 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Fed ve BoE'nin faiz kararlı ile veri gündeminin de takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklık artarken, bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, ancak tahvil alım programını artırabileceğini söyledi.

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