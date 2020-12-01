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Dolar ve Euro yeniden yükselişte! İşte dolar, euro ve altında son rakamlar

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Dolar 7,86 TL'den, euro 9,42 TL'den, sterlin 10,50 TL'den işlem görüyor. Bitcoin 19 bin 480 dolardan işlem görürken, altının gramı 454 TL, gümüş ise 5,86 TL'den alıcı buluyor.
Dolar ve Euro yeniden yükselişte! İşte dolar, euro ve altında son rakamlar

Türkiye koronavirüs salgınında yeniden "tam kapanmaya" dönerken, piyasalarda hafif de olsa yükseliş gözleniyor. Dolar 7,86 TL'den, euro 9,42 TL'den, sterlin 10,50 TL'den işlem görüyor. Bitcoin 19 bin 480 dolardan işlem görürken, altının gramı 454 TL, gümüş ise 5,86 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye koronavirüs salgınında yeniden "tam kapanmaya" dönerken, piyasalar yükselişe geçti.

Dolar/TL, 7,91 seviyesine kadar yükseldi. Dün, en düşük 7,7440 en yüksek 7,8681 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8282'den tamamladı.

Dolar 7,86 TL'den, euro 9,42 TL'den, sterlin 10,50 TL'den işlem görüyor. Bitcoin 19 bin 480 dolardan işlem görürken, altının gramı 454 TL, gümüş ise 5,86 TL'den alıcı buluyor.

Ons'u 1.796 dolardan fiyatlanan altında gram altın 449/454, çeyrek altın 729/745, Cumhuriyet altını ise 3.002/3.036 TL alış/satış rakamlarıyla işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüyerek, piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun normalleşme adımlarına devam ettiğini bildiren analistler, bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 2,5'i kadar uygulanacağını ifade etti.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle son 3 haftada Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

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