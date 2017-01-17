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Dolar ve Euro yine atağa geçti!

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Dolar ve Euro yine atağa geçti!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın “örtülü faiz artışı” olarak nitelendirilen “sıkılaştırma” adımları ile 3-5 kuruş dolayında gerileyen Dolar ve Euro yeniden yükselişe geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi 3.94 lira ile tarihi rekor düzeye çıkan dolar, yeni güne 3.78 lira dolayında başladıktan sonra yeniden yükselişe geçerek 3.8055 liraya çıktı. Euro da geçen haftaki 4.17 liralık tarihi rekorundan sonra, 4.03 lira ile başladığı yeni günde 4.0570 liraya yükseldi.

Merkez Bankası'nın, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, dün de haftalık repo ihalesi açmayıp, bankaları daha yüksek faiz ile fonlaması, piyasalarda "örtülü faiz artışı" olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası, yüzde 8 faizle fonlama yaptığı haftalık repo ihalesi yerine, bankaları Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamaya başladı.

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