Dolar ve eurodaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Dolar ve euro kurunda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişikliği sonrasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

Dolar ve euro kurunda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişikliği sonrasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

Güne 8,19 ile başlayan dolar/TL, 8,43 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar/TL an itibarıyla yüzde 2,9 artışla 8,4337 liradan işlem görüyor.

Euro/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 13.55 itibarıyla yüzde 2,5 artışla 9,9117'den satılıyor.

Dolar endeksi ise 93,1 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.